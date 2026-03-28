Empresa
Aprueban cambios en la nueva nave de Tecglass
Redacción
La junta de gobierno local de Lalín aprobó la modificación de la licencia de obra concedida a Tecglass para la construcción de una nave en la parcela P-6 del polígono industrial Lalín 2000. El acuerdo afecta a un proyecto industrial ligado al almacenamiento de maquinaria para el sector del vidrio y se apoya en un informe técnico favorable fechado el 16 de marzo.
La documentación municipal recoge que la empresa había obtenido una primera licencia en marzo de 2025 y que posteriormente presentó un proyecto básico modificado y de ejecución. El expediente fija un presupuesto de ejecución material de 1.035.755 euros y establece un plazo de seis meses para comenzar las obras y de tres años para rematarlas, con posibilidad de prórroga.
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