Amizar obtiene luz verde para un centro de día en la Praza de Galicia

El Concello de Lalín ha autorizado la puesta en marcha de un nuevo centro de día promovido por Amizar en la Praza de Galicia. La junta de gobierno local ha concedido licencia de obra a Amizar Centro de Día S.L. para acondicionar un local situado en el número 7, bajo, destinado a este servicio asistencial.

El expediente fija una superficie de 258 metros cuadrados y un presupuesto de ejecución material de 262.003,91 euros, con un plazo de seis meses para iniciar las obras y de tres años para finalizarlas. El proyecto llega, además, avalado por los informes de supervisión emitidos por la Consellería de Política Social e Igualdade, incorporados al expediente municipal.

«Somos un centro de atención diúrna especializado no coidado, a estimulación e o desenvolvemento de actividades de terapia ocupacional, orientado ao benestar social de persoas maiores ou con discapacidade en situación de dependencia». Así se define Amizar Lalín en su página web, en donde subraya su apuesta por un entorno próximo y humano, con actividades individuales y grupales pensadas para favorecer la relación entre usuarios y su calidad de vida.

La apertura de este recurso coincide con otros movimientos en el área social. En la misma sesión, el gobierno local acordó solicitar a la Xunta de Galicia una transferencia finalista de 1.178.476 euros para cofinanciar los servicios sociales comunitarios municipales en 2026. De esa cantidad, 117.776 euros se destinan a personal, 969.200 al servicio de ayuda en el hogar y 91.500 a gestión de programas. El Concello asume el compromiso de aportar 1.515.544 euros, lo que supone el 56,26 % del presupuesto total, excluidas otras ayudas autonómicas.

Cursos de Cruz Roja

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A ello se suma la colaboración con Cruz Roja, que utilizará el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero para desarrollar distintas actividades, algunas ya realizadas esta misma semana. En cuanto a las que están por venir, ha obtenido autorización municipal para disponer del salón de actos los días 15, 16 y 17 de abril y de la sala diáfana el 20, 22, 24, 27 y 29 para la impartición de un curso de nuevas tecnologías. Además, en su salón, está prevista una charla sobre salud bucodental el 23 de abril, promovida también por la sección comarcal de la misma oenegé.