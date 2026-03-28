Inteligencia Artificial
Amicos clausura un curso de IA con quince alumnos en Silleda
La asociación Amicos clausuró este viernes en Silleda un curso de inteligencia artificial desarrollado durante más de una semana en colaboración con el Concello. Los quince alumnos participantes recogieron sus diplomas en una jornada en la que se puso en valor una formación dirigida a mejorar conocimientos y oportunidades de inserción laboral. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, agradeció la puesta en marcha de esta acción formativa y subrayó la importancia de acercar a la vecindad iniciativas vinculadas a ámbitos con futuro. Desde Amicos destacaron la utilidad de una modalidad presencial que permite un acompañamiento más cercano y adaptado a las necesidades de cada persona.
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- La uróloga Miriam Barrio, de Povisa, entre los 50 mejores doctores de España
- La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación
- Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias
- Las secuelas del covid siguen golpeando las arcas públicas de Vigo: el Concello aprueba una compensación millonaria para los centros deportivos Máis que Auga
- Un estudio de Bruselas cifra en 19.300 millones de euros el coste para reducir las emisiones de la flota en 2050
- Una AP-9 más urbana: Concello y Transportes firman el protocolo para su humanización
- Sanxenxo, epicentro de la música latina en Galicia: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona actuarán en Baltar