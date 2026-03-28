Amicos clausura un curso de IA con quince alumnos en Silleda

La asociación Amicos clausuró este viernes en Silleda un curso de inteligencia artificial desarrollado durante más de una semana en colaboración con el Concello. Los quince alumnos participantes recogieron sus diplomas en una jornada en la que se puso en valor una formación dirigida a mejorar conocimientos y oportunidades de inserción laboral. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, agradeció la puesta en marcha de esta acción formativa y subrayó la importancia de acercar a la vecindad iniciativas vinculadas a ámbitos con futuro. Desde Amicos destacaron la utilidad de una modalidad presencial que permite un acompañamiento más cercano y adaptado a las necesidades de cada persona.