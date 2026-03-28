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Excursión

Los alumnos del CPI de Rodeiro visitan el Monte de Pereira

Los alumnos del CPI de Rodeiro visitan el Monte de Pereira |

Los alumnos del CPI de Rodeiro visitan el Monte de Pereira |

Estudiantes y profesores del CPI de Rodeiro realizaron ayer una excursión al Monte de Pereira, en la parroquia de Asperelo. La actividad extraescolar incluyó la plantación de castaños, aprendizaje sobre la historia de los montes mancomunados, nociones sobre silvicultura y botánica, elaboración de macetas de robles y una visita guiada a Pena do Marco. La actividad estuvo programada con motivo de la celebración del Día del Árbol y estuvo acompañada de buen tiempo.

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