Xuntos ahorrará 1.400 euros al mes tras la marcha de Julio López

Xuntos polo Noso Concello sale al paso de las declaraciones del PP sobre el reparto de dedicaciones entre los concejales del gobierno tras la marcha de Julio López, que pasa al Grupo Mixto. El ya exconcejal de Cultura cobraba 2.200 euros al mes, «mentres que os incrementos aplicados, de 400 euros para Noemí Lois e de 300 para Juan Carlos Rodríguez, supoñen un gasto moi inferior e tradúcese nun aforro de 1.400 euros ao mes», señalan desde el ejecutivo que encabeza Taboada. Los salarios de estos dos ediles pasan a ser, respectivamente, de 1.200 y 1.100 euros al mes, «moi afastados das cifras que se están a comunicar de maneira interesada».

Sobre el Plan Económico Financeiro que también se votará en el pleno de hoy (a las 10.00 horas) el regidor recalca que responde a una obligación legal, al superar la regla de gasto. Indica que el concello está asumiendo gastos que no son competencia municipal, como el Servizo de Axuda no Fogar o «actuacións en infraestruturas educativas».

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Sobre la valoración de los inmuebles que Vila de Cruces heredó de Vidal Fuentes Peláez y que prevé poner a la venta para obtener ingresos, Xuntos responde al PP que por el momento no es obligatorio incorporar informes de valoración, «xa que o plan recolle previsións, ta e como establece a normativa, e non operacións de venta concretas nin inmediatas, «polo que a estimación de ingresos corresponde a criterios razonables e serán desenvolvidas no seu momento cos correspondentes informes técnicos e procesos legais», concluye.