Talleres juveniles de la Diputación en Agolada y Rodeiro

El programa provincial Xuventude a Máis concede al Concello de Agolada un taller sobre cocina, nutrición y mitos alimentarios, y otro sobre salud mental. Queda en reserva una tercera aula sobre seguridad básica centrada en primeros auxilios y defensa personal. La Diputación aprobó otros dos talleres para la juventud de Rodeiro: uno de ellos versará también sobre cocina y nutrición y el segundo será sobre música tradicional.