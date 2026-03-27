Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios en el GobiernoHumanización AP-9Atacada jauría de perrosUVigo Misión a la LunaNoelia Castillo EutanasiaFerran JutglàRFEF apuesta Vigo Mundial
instagramlinkedin

Talleres juveniles de la Diputación en Agolada y Rodeiro

El programa provincial Xuventude a Máis concede al Concello de Agolada un taller sobre cocina, nutrición y mitos alimentarios, y otro sobre salud mental. Queda en reserva una tercera aula sobre seguridad básica centrada en primeros auxilios y defensa personal. La Diputación aprobó otros dos talleres para la juventud de Rodeiro: uno de ellos versará también sobre cocina y nutrición y el segundo será sobre música tradicional.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents