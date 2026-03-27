Los socialistas alertan de que Lalín lidera la deuda entre concellos similares

El PSOE alerta de que el Concello de Lalín encabeza la deuda entre los gallegos de tamaño similar, con una carga que ronda los 10 millones de euros y que equivale a unos 500 euros por habitante, según los datos expuestos por la formación. Los socialistas cuestionan, además, la gestión económica del gobierno local del PP al entender que el incremento del endeudamiento no se ha traducido en nuevos servicios, mejoras para la ciudadanía ni avances en iniciativas consideradas estratégicas para el municipio, ni tampoco en una mejora visible de la capacidad inversora local.

La secretaria xeral y portavoz municipal socialista, Alba Forno, asegura que «falamos dun nivel de débeda moi elevado en relación con concellos do noso tamaño e mesmo moi por riba de cidades como Vigo ou Pontevedra con orzamentos que quintuplican o de Lalín e con moito maior capacidade económica».

Los socialistas sostienen que la situación debe analizarse junto a otras decisiones adoptadas por el ejecutivo local. En ese sentido, reprochan que, mientras aumenta la deuda, también suben los impuestos, se reducen ayudas a colectivos y no se materializan proyectos anunciados en los últimos años, como la gran plaza o la nueva área deportiva.

Forno también pone en duda las explicaciones ofrecidas por el gobierno local sobre el origen del endeudamiento. «Ao mesmo tempo que sobe a débeda, aumentan os impostos, redúcense axudas a colectivos, non hai novos servizos públicos ou non se avanza nos supostos proxectos estratéxicos tantas veces anunciados por Crespo», afirma. La portavoz recuerda, asimismo, que el ejecutivo municipal había vinculado en su día el aumento de la deuda a pagos pendientes del Gobierno central relacionados con fondos como el DUSI o el IDAE, pero subraya que esas ayudas ya estaban resueltas y abonadas a finales de 2024.

Desde el grupo socialista consideran que el problema no responde a una falta de recursos, sino a una cuestión de prioridades. «Estamos vendo investimentos que non responden a demandas prioritarias, mentres non hai avances en políticas de vivenda, nin melloras nos servizos públicos, nin respostas a problemas como a seguridade ou o día a día», señala Forno.

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La portavoz incide, por último, en la viabilidad futura de nuevos anuncios de inversión realizados por el gobierno local, entre ellos la ronda leste o la estrategia Lalín Próximo. «Se o Concello xa presenta este nivel de endebedamento cabe preguntarse de onde van saír os recursos para novas actuacións», indica. Y concluye que «Lalín necesita unha xestión económica seria, ordenada e centrada nas prioridades reais da veciñanza», en un contexto que, a juicio del PSdeG, exige mayor claridad sobre las cuentas municipales.