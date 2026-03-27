Silleda adjudica las mejoras en Piñeiro, Lamela, Curro y Moalde

El Concello de Silleda ha adjudicado las obras de mejora de los centros sociales de Piñeiro, Lamela, Curro y Moalde. Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Construcciones y Obras Taboada Ramos SLU por un importe total de 54.054,42 euros, IVA incluido.

La intervención, financiada con cargo a la Línea 1 del Plan +Provincia, de la Diputación de Pontevedra, permitirá actuar en cuatro inmuebles de titularidad municipal que desempeñan un papel clave como puntos de encuentro, convivencia y desarrollo de actividades sociales, culturales y comunitarias en el rural.

En Piñeiro se acometerá la revisión de la cubierta, el pintado de la cocina, la sustitución del calentador y la renovación de las carpinterías exteriores. En Lamela se reorganizarán los aseos para mejorar la accesibilidad y también se adecuará la cocina con trabajos de pintura, falso techo y nuevo mobiliario. En Curro, en la parroquia de Cira, se realizarán labores de colocación de teja en la cubierta, pintado general y reparación de la balaustrada de la parcela. Y, en Moalde, las mejoras se centrarán en la conservación de las fachadas y en la revisión de la cubierta.

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, subraya que esta adjudicación «supón un novo paso no compromiso do goberno municipal coa mellora continua dos espazos públicos das parroquias, que son unha peza clave para manter viva a actividade social e comunitaria no rural». Añade que «os centros sociais son moito máis ca edificios: son lugares de encontro, convivencia e participación veciñal, e por iso é fundamental que estean en boas condicións, adaptados ás necesidades actuais e preparados para seguir acollendo actividade».

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La regidora incide en que continúan trabajando «con feitos e con investimentos reais para atender demandas que a veciñanza vén trasladando, actuando de maneira planificada e chegando a distintas parroquias do municipio». Y defiende que mejorar este tipo de equipamientos supone «apostar pola igualdade entre territorios, por ofrecer servizos e espazos dignos en todas as parroquias e por contribuír a fixar poboación e reforzar a cohesión social».