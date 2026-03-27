La Semana Santa de A Estrada suma una quinta procesión a su programa

A Estrada presentó ayer la programación de los actos organizados por la Cofradía de la San Cruz y la parroquia con motivo de la Semana Santa. Estas actividades llegan con la novedad de una quinta procesión, un viacrucis solemne que tendrá lugar en la mañana del viernes. Será además la primera Semana Santa organizada por la nueva directiva de la cofradía, ahora presidida por Oswaldo Mouriño.

Este acto contó con la presencia del dirigente, junto al párroco de A Estrada, José Antonio Ortigueira, y el alcalde, Gonzalo Louzao. Este último remarcó que las obras que se están llevando a cabo en la plaza de la Farola interferirán lo menos posible en estas procesiones. El regidor recordó que, al igual que se hizo con las cabalgastas de Navidad y las carrozas del Carnaval, se habilitará el espacio para que las procesiones puedan realizar el giro en esta zona sin problemas. «Agardamos que sexan unhas celebracións fantásticas para todos os estradenses, e que tamén sexan un referente turístico para moita xente que nos ten preto e que disfruten dunha Semana Santa como a que temos aquí na Estrada».

Mouriño detalló un programa de actividades que comienza hoy a las 20.00 con la celebración en honor de la Virxe das Dores, con procesión al finalizar. De ahí se salta al Domingo de Ramos, con misa y bendición a las 10.00, bendición solemne en la plaza de la Farola o en la parte alta de Calvo Sotelo (12.30) y misa de Ramos (20.00)

El lunes, martes y miércoles habrá misas a las 20.00 y confesiones a las 20.30 los dos últimos días. Ya el Jueves Santo se vivirá a las 20.00 la celebración de la cena del Señor, con la procesión del Cristo atado a la columna. El Viernes Santo se estrena a las 12.00 el viacrucis, con procesión por San Antón, Justo Martínez y Calvo Sotelo. A las 20.00 habrá celebración de la muerte del Señor, seguida de la procesión del Santo Entierro. Esta es la procesión en la que más figuras salen, con el Cristo atado a la columna, la Santa Cruz, la Virgen de los Dolores, el Santo Sepulcro, la imagen del Niño Jesús y la Cruz del Penitente, portada por una persona anónima.

El sábado, Ortigueira dará la comunión en los hogares que lo deseen y por la noche habrá Vigilia Pascual. El domingo llega el momento de la Pascua de Resurrección, a las 12.30, con misas rezadas a las 10.00 y 20.00. En la procesión de Jueves Santo contarán con la música de Javier y Marián; y en la de Viernes Santo, con la formación Música para ocasiones.

Noticias relacionadas

En su intervención, Ortigueira agradeció la colaboración del Concello y el trabajo de la cofradía, que ya tiene entre 40 y 45 miembros entre cofrades y simpatizantes. «A Estrada era un pobo morto practicamente na Semana Santa, en canto a dinámica pública da celebración, pero rexurdiu dunha maneira extraordinaria», manifestó Ortigueira, quien recordó que antes de la creación de esta cofradía era él mismo el que se tenía que encargar de muchas de las tareas que conllevan estas celebraciones de Semana Santa.