El Salón del Vehículo de Ocasión vuelve al Recinto Feiral de A Estrada

El Recinto Ferial de A Estrada ultima los detalles de la décima edición del Salón del Vehículo de Ocasión. Tras diez años, el evento se consolida como una cita imprescindible en el calendario ferial del recinto estradense. Atrae cada año a cientos de personas que buscan renovar su coche con todas las garantías.

La feria ocupará un total de cuatro pabellones con 4.000 metros cuadrados de exposición. El horario será ininterrumpido de 11 a 20 horas y se celebrará durante el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de abril. La entrada será totalmente gratuita.

La feria contará con una fuerte representación y apuesta por el tejido empresarial local. Los asistentes encontrarán desde utilitarios y monovolumenes hasta vehículos industriales y seminuevos, todos ellos revisados y listos para la entrega. Muchos de los expositores ofrecerán descuentos exclusivos, que serán aplicables solo durante los días del evento, y también planes de financiación personalizados.

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El público asistente participará en el sorteo de vales de combustible y servicios de mantenimiento gracias al patrocinio y colaboración de empresas locales. La Escudería Estradense estará presente en el evento con un espacio habilitado en el que instalarán un simulador para los amantes de la conducción y algún vehículo de competición.