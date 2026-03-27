Últimos preparativos
Realizan el pintado de la plaza de la Farola para su apertura al tráfico
La plaza de la Farola de A Estrada se reabrirá hoy a las 14.00 horas al tráfico despues de varios meses cortada. Los coches podrán circular así por las nuevas calles peatonales. Para ello, operarios de Señalizaciones realizaron a lo largo de la jornada de ayer el pintado de estos viales, remarcando las zonas en las que pasarán a tener prioridad los peatones.
- El centro de salud Nicolás Peña prevé cerrar sus puertas el viernes 10 de abril
- Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal
- Las patronales del metal de Pontevedra proponen un aumento salarial del 12% a cambio de un convenio de cuatro años
- El Puerto de Vigo pega otro acelerón en Bouzas y arrebata a Barcelona el liderato estatal en movimiento de vehículos
- Davila 21/03/2026
- Herida una mujer de 72 años en Tomiño tras ser atacada por una decena de perros
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- Sanxenxo, epicentro de la música latina en Galicia: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona actuarán en Baltar