Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios en el GobiernoHumanización AP-9Atacada jauría de perrosUVigo Misión a la LunaNoelia Castillo EutanasiaFerran JutglàRFEF apuesta Vigo Mundial
instagramlinkedin

Últimos preparativos

Realizan el pintado de la plaza de la Farola para su apertura al tráfico

Realizan el pintado de la plaza de la Farola para su apertura al tráfico | L.D.

Realizan el pintado de la plaza de la Farola para su apertura al tráfico | L.D.

La plaza de la Farola de A Estrada se reabrirá hoy a las 14.00 horas al tráfico despues de varios meses cortada. Los coches podrán circular así por las nuevas calles peatonales. Para ello, operarios de Señalizaciones realizaron a lo largo de la jornada de ayer el pintado de estos viales, remarcando las zonas en las que pasarán a tener prioridad los peatones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents