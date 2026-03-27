Realizan el pintado de la plaza de la Farola para su apertura al tráfico

La plaza de la Farola de A Estrada se reabrirá hoy a las 14.00 horas al tráfico despues de varios meses cortada. Los coches podrán circular así por las nuevas calles peatonales. Para ello, operarios de Señalizaciones realizaron a lo largo de la jornada de ayer el pintado de estos viales, remarcando las zonas en las que pasarán a tener prioridad los peatones.