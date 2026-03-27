El PSOE impulsa la creación de una ruta literaria basada en el libro ‘O crime de Pardesoa’

La concejala socialista Verónica Pichel y la parlamentaria gallega Paloma Castro visitaron la aldea de San Marcos, en la parroquia de Pardesoa, en Concello de Forcarei, acompañadas por el escritor Calros Solla y representantes de la comunidad vecinal, en una iniciativa orientada a impulsar la protección del patrimonio natural y cultural, así como a abrir nuevas vías de desarrollo para el medio rural.

La visita permitió poner en valor este enclave, destacado por su riqueza paisajística, etnográfica y cultural, y conocido por ser el escenario de la obra O crime de Pardesoa, de Calros Solla. Durante el recorrido, las representantes socialistas subrayaron el compromiso activo de los vecinos con la conservación del entorno, un factor que consideraron clave para cualquier estrategia de futuro.

Fruto de este encuentro, el Grupo Parlamentario Socialista registró en el Parlamento de Galicia una iniciativa con la que insta a la Xunta a promover la creación de una ruta literaria basada en la obra de Solla. El objetivo es identificar y señalizar los distintos espacios que aparecen en el libro, al tiempo que se impulsan medidas concretas para la protección y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial de la zona.

La propuesta incluye también la necesidad de establecer una colaboración estrecha entre la Xunta, el Concello de Forcarei y la propia comunidad vecinal, así como la incorporación de esta ruta a las estrategias de promoción del turismo cultural de Galicia. Desde el PSOE consideran que este tipo de iniciativas pueden actuar como un elemento dinamizador del territorio, contribuyendo a fijar población y generar actividad económica ligada a la cultura y al turismo sostenible.

En este sentido, Castro destacó que «esta iniciativa demuestra que la cultura y el patrimonio pueden ser herramientas clave para revitalizar el medio rural y generar oportunidades sostenibles. Es necesario que la Xunta se implique de manera decidida para proteger y poner en valor espacios como San Marcos». Pichel por su parte incidió en el potencial transformador del proyecto a nivel local y comarcal: «Estamos ante una oportunidad para reconocer el trabajo de los vecinos y convertir nuestro patrimonio en un motor de futuro, apostando por un modelo de desarrollo respetuoso con el territorio y con las personas».

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Con esta iniciativa, el PSOE refuerza su apuesta por el impulso de proyectos que contribuyan a la revitalización del medio rural a través de la cultura, la identidad y el turismo responsable.