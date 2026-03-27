Presentación del Adventure Galicia de A Estrada en Santiago

El Adventure Galicia, prueba del Campeonato de Europa de rallyes de orientación, realizó ayer su presentación en Santiago, un evento en el contaron con la presencia del conselleiro de Cultura, José López Campos, y el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao. El 12 el 18 de abril el Concello A Estrada será anfitrión de única prueba del europeo en España, con más de 150 pilotos. Esta quinta edición contará con 1.600 kilómetros cronometrados, con etapas en las cuatro provincias, atravesando 60 concellos y casi 200 comunidades de montes.