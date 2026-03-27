Fomento de la natalidad
El PP propone ayudas de hasta 3.000 euros
REDACCIÓN
Vila de Cruces
El PP de Vila de Cruces defenderá en el pleno de hoy una moción para que el Concello ponga en marcha un programa de fomento de la natalidad. Los populares plantean medidas como apoyos económicos de hasta 3.000 euros por hijo o hija durante los tres primeros años de vida, combinando las ayudas directas con bonos o «cheques bebé» para la compra en comercios del municipio. «Este sistema alivia o custo económico que supón ter un fillo ou filla, e ademais garante que unha parte importante destas axudas queda no comercio local», indica el PP. El partido alerta de que el descenso de población en el municipio ya sitúa el número de empadronados por debajo de los 5.000.
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