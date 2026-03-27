Plantean reformar la iglesia de San Paio recuperando su imagen original

El duro invierno vivido en Galicia ha pasado factura a muchas edificaciones. Desde viviendas particulares a edificios institucionales, nadie se ha librado de las goteras y humedades, ni siquiera la iglesia parroquial. El templo de San Paio lleva tiempo dando problemas por el mal estado en el que se encuentra su tejado. Sin embargo, en una posición elevada y azotada por el viento, la iglesia ha mostrado su peor imagen en unos meses en los que la entrada de agua fue constante. Este problema se dejó notar especialmente a ambos lados de la entrada del templo. «El viento del sur golpea toda la fachada de la iglesia y eso hace que el agua encuentre como entrar», lamentó ayer el arcipreste de Tabeirós-Vea y párroco de A Estrada, José Antonio Ortigueira, al valorar el estado actual del templo.

Este y otros problemas que viene arrastrando la iglesia de San Paio han llevado al párroco a poner en marcha un proyecto que permita recuperar una construcción que abrió sus puertas en el año 1935 y que necesita una puesta a punto. Se trata, como él mismo define, de un «proyecto integral», que se haría pensando en la conservación de la iglesia durante muchos años y no solo de manera temporal. En este proyecto, Ortigueira incluye también otra iglesia cercana, la de Ouzande, para la que pide también el cambio de su cubierta y la recuperación del tímpano original.

«Es el momento de poner bien nuestra iglesia, pero también de recuperar su identidad», afirmó José Antonio Ortigueira, quien confía en que la presencia y los cargos de responsabilidad de varios estradense en la Consellería de Cultura y en Patrimonio ayuden a que este necesario proyecto se lleve a cabo a pesar de la corta edad del templo. «Uno de los objetivos de Cultura es proteger nuestro patrimonio y esta iglesia lo es. Es cierto que es un templo que se abrió en 1935. No tiene la historia de otras iglesias románicas que tenemos en el Concello. Sin embargo, iglesias de estilo modernista como esta solo hay una. No tiene la misma antigüedad pero hay que cuidarla para que pueda llegar a tener los años que tienen otras», argumentó.

Ortigueira recordó que la actual cubierta se reformó en el año 2004 y considera que ya necesita un «reacondicionamiento». El problema es que se trata de un tejado de grandes dimensiones, lo que también implica un alto presupuesto. Por ese motivo y aprovechando la ocasión, el párroco apuesta por una reforma integral que permita recuperar la imagen original de la iglesia de San Paio. Esto implica recuperar el cimbronio que tenía la iglesia y que fue derribado en los años 60. Se trataba de una construcción arquitectónica con cuatro lados, que se elevaba sobre el crucero de la iglesia. Su objetivo era iluminar el interior. Hablamos de un elemento característico del arte románico y gótico, que en este caso se readaptó en una iglesia modernista. Este cimbrorrio daba un diseño especial al templo, contando con vidrieras laterales que la iglesia todavía conserva y que se podrían recuperar en caso de volver a levantar la estructura. «Recuperar ese cimbrorrio y también el pináculo permitiría recuperar el aspecto de catedralización que tenía esta iglesia cuando se construyó», argumentó Ortigueira.

Frente de la iglesia en los años 60, con la inmaculada ante la puerta. / Marisé García / RT Colección

El párroco considera que es el momento de dar este paso adelante, llevando a cabo además otras mejoras necesarias. En ese sentido pone como ejemplo la imagen de la Inmaculada realizada por Asorey. «La limpiamos hace poco pero ya vuelve a estar toda negra. Es una imagen que necesita mayor protección», argumenta, apuntando al cambio de ubicación como un factor clave. «Originalmente esta imagen estaba en la entrada de la iglesia, donde estaba más protegida. Es una figura pensada para estar en una posición mucho más elevada de la que se puso. Fue en los años 90 cuando se decidió moverla al sitio en el que está ahora y en el que su deterioro es mucho mayor. Tendremos que analizar la opción de guardarla dentro del templo y colocar una imitación fuera. Eso permitiría evitar que se dañe más», afirmó. «Lo que no podemos es estar siempre con migajas así. Es necesario hacer una reforma importante».

La actual iglesia se estrenó en 1935, aunque la primera piedra para levantar este templo se había colocado en 1898, 37 años antes de aquel día en el que se bendijo el edificio que preside la Praza da Inmaculada. Desde el siglo XII, esta es la tercera iglesia de la parroquia de San Paio. El actual templo parroquial comenzó a construirse ante lo pequeña que se había quedado la anterior iglesia de San Paio, inaugurada en 1858.

Iglesia de Ouzande

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Iglesia de Ouzande. / Cedida

Ortigueira también defendió la necesidad de cambiar el tejado de la iglesia románica de Ouzande. Aprovechando la instalación de una cubierta artesanal considera que es una buena oportunidad para recuperar el tímpano original con sus imágenes, que fue retirado en su día y, al parecer, enterrado bajo la propia iglesia.