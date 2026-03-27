El patrimonio cultural que está en peligro en Deza y Tabeirós-Montes: cinco edificaciones languidecen a la espera de una rehabilitación

Desde hace medio siglo, la asociación sin ánimo de lucro Hispania Nostra promueve la participación social para proteger y conservar el patrimonio cultural y natural. En una de sus secciones, la conocida como «Lista Roja», figuran casi 1.600 inmuebles tanto civiles como religiosos y de propiedad privada, eclesiástica o de la administración, que presentan un grave deterioro y que convendría recuperar por su valor histórico. Del mal estado de estas edificaciones podemos alertar los ciudadanos a título particular y también las asociaciones.

En las comarcas, desde hace una década figuran en la lista cinco edificaciones. La más veterana es el Pazo de Bergazos, en Donsión. Figura en la lista roja de Hispania Nostra desde 2015, y de su decadencia también avisa la organización autonómica Patrimonio Galego. Hace ya 11 años era patente su «avanzado estado de ruina», acelerado por el derrumbamiento parcial de un muro en el invierno de 2014. La casona fue fundada a finales del siglo XVI tras la boda de Gómez Gil Taboada y Beatriz Fernández de Gundín, sepultados en el camposanto de Donsión. En este pazo nacieron ilustres como el arzobispo de Sevilla y consejero del rey Felipe V, Felipe Antonio Gil, en el año 1678.

Escudo de armas en el Pazo de Bergazos. | / Cedida

El Pazo de Bergazos solo está catalogado como «bien inventariado» por la Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. Si fuese declarado Ben de Interese Cultural (BIC) por la Xunta, sus dueños tendrían que acometer obras de protección y facilitar la vista pública. Esto es la teoría, porque en la práctica, tanto la Torre de Guimarei como la Tulla de Fafián y el Hórreo de Cura de Ribela ya gozan de esa distinción y, sin embargo, están siendo devorados por la maleza desde hace años. Y sí, también figuran en la lista roja de Hispania Nostra. Pero a diferencia del Pazo de Bergazos, en estas tres construcciones sí hubo intentos, hasta ahora todos fallidos, de rehabilitación conjunta entre administraciones.

Columnas del Pazo de Bergazos. | / Cedida

La Torre de Guimarei, en A Estrada, fue declarada BIC en 1994, hace más de 30 años. Al ser un BIC, la administración pública puede adquirirlo al mismo precio y en las mismas condiciones si su dueño lo transfiere a un comprador privado. En 1999 Luis Boullosa Gastañaduy adquirió la torre y el pazo, pero sin que se notificase a la Xunta, que apeló a ese derecho de retracto y que sería confirmado por el Tribunal Supremo en 2007, pero por entonces el Concello da Estrada no disponía de fondos para adquirirla. El exalcalde José López intentó con la familia Boullosa varias medidas de puesta en valor, y en 2023 el BNG elevó al Parlamento una propuesta para que la Xunta la expropiase y rehabilitase, pero el PP votó en contra. En el pleno municipal del mes pasado, el gobierno estradense indicó que había contactado con los dueños para que valorasen la venta al Concello, y deben ser también los propietarios los que fijen el precio.

La torre de Guimarei está declarada como BIC. / Cedida

Mientras no se materializa esta venta o algún acuerdo, las hiedras cubren los muros del pazo del mismo modo que los árboles crecen dentro y fuera de la Tulla de Fafián, en Rodeiro. El bipartito local remitió semanas atrás a la Xunta el nombre y el contacto de sus dueños, que residen en Valladolid. «Localizamos aos propietarios hai mes e medio», indica el teniente de alcalde, Alberte Lamazares, que recuerda que la Xunta se comprometió meses atrás a valorar la compra si el Concello aclaraba quién era el dueño de esta antigua residencia del juez de Camba en el siglo XVI que después sería empleada como granero.

Los árboles crecen al pie y dentro de la Tulla de Fafián, en Rodeiro. | / Cedida

La Tulla de Fafián figura en la lista roja de Hispania Nostra desde junio de 2025, solo dos meses después de ser declarada BIC. Rodeiro, con sus distintos gobiernos, lleva más de 20 años intentando conseguir la titularidad de esta edificación: en 2005, con Eliseo Diéguez en la Alcaldía, se destinaron 90.000 euros a su adquisición, y en 2008, con el bipartito de José Vence y Manuel Salgado hubo un amago de compra con los ingresos de los eólicos. En los últimos años, un colectivo social pelea por recuperar una de las pocas torres medievales que aguantó dos revueltas irmandiñas pero que no pudo evitar que su desuso mantenga solo en pie dos lienzos exteriores.

El Hórreo do Cura de Ribela. / Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego.

La estructura de piedra (eso sí, apuntalada) es también lo que queda del Hórreo do Cura de Ribela, en A Estrada, es un BIC como cualquier hórreo anterior a 1901, y sus diez claros lo convierten en uno de los más grandes de Galicia. Fue construido a finales del siglo XVIII e Hispania Nostra lo incluyó en la lista roja desde julio del año pasado. Pero ya desde 2021 la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (ADPCG) intentó que concello, Xunta y la Archidiócesis de Santiago colaborasen en su restauración, valorada en unos 25.000 euros.

Vista exterior de la casa parroquial de Ribeira. |

Este colectivo también reclamó que las administraciones y la Iglesia interviniesen en la casa parroquial de Santa Mariña de Ribeira, construida en el siglo XIX y bajo el estilo neoclásico. La casa dispone de lagar, lareira, un hórreo de tres cuerpos, viña y jardín, adornado con palmeras y camelias centenarias. El conjunto sería un reclamo más a visitar en el paisaje vitivinícola del río Ulla, pero lleva casi cuatro años pidiendo una reforma desde la web de Hispania Nostra.

Lagar en Santa Mariña de Ribeira. | / Cedida

Del hundimiento al esplendor en Palio

En enero de 2016 la iglesia de Santa Baia de Palio pasaba de la lista roja a la lista verde de Hispania Nostra, en la que había ingresado casi dos años antes, en mayo de 2014. Su deterioro, hasta esa fecha, era tal que se había desplomado parte del techo y el suelo también presentaba hundimientos. El Concello de Lalín había realizado una intervención en 2005, colocando una cubierta metálica que frenase las filtraciones de agua. Esta obra costó 6.000 euros y obedeció a las reclamaciones de los vecinos y de la Fundación Comarcal Deza.

El interior de templo, antes de la reforma de 2016. / Cedida

En 2015 la Consellería de Cultura inició la redacción de un proyecto para restaurar el templo. Las obras se materializaron en 2016, con una inversión de casi 127.000 euros. Durante la primera fase de los trabajos se descubrieron pinturas murales en el presbiterio (es la zona del altar), cubiertas por capas de yeso y muy afectadas por la humedad. Con una segunda intervención y 93.300 euros, pudieron volver a salir a la luz estos frescos y renovarse además la estructura de madera del coro.

Los frescos se recuperaron en intervenciones entre los años 2018 y 2020. / Cedida

El templo es un ejemplo de resiliencia: la tradición oral cuenta que la iglesia primitiva estaba junto al castro y que una riada se la llevó, llegando a sumergir las campanas en el río Arnego.