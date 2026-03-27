La parroquia cruceña de Oirós escenificará su Desenclavo

La Semana Santa 2026 para el Santuario de O Corpiño, la parroquia de Santa María das Dores (Lalín) y la Unidad Pastoral de Silleda (incluyendo Negreiros y Escuadro) es la siguiente: La celebración comienza el Domingo de Ramos. En Lalín, la procesión de «La Borriquita» saldrá a las 11.30 horas, seguida de misas a las 10.00, 12.00 y 19.00 horas. En O Corpiño, las bendiciones serán a las 10.00, 12.00 (con procesión) y 18.00 horas. Por su parte, en Silleda, la bendición, procesión y misa tendrán lugar a las 12.30 horas. El Lunes Santo continuará con misas a las 18.00 horas en el Santuario y a las 20.00 horas en Lalín.

El Jueves Santo (2 de abril) se conmemora la Cena del Señor con diversos horarios: a las 18.00 horas en O Corpiño, Lalín y Negreiros; a las 19.00 horas en Escuadro; y a las 20.00 horas en Silleda. La jornada de oración seguirá con Horas Santas a las 19.30 horas (Lalín), 20.00 horas (Santuario) y 22.00 horas (Silleda), cerrando con la Adoración Nocturna a las 21.00 horas en los templos de Lalín y O Corpiño. El Viernes Santo (3 de abril) se iniciará con el Vía Crucis a las 10.00 horas en Lalín y a las 12.00 horas en Silleda. Los Santos Oficios de la Pasión serán a las 17.00 horas (Santuario y Negreiros), 18.00 horas (Lalín y Escuadro) y 19.00 horas (Silleda). La jornada culminará con las procesiones del Santo Entierro en Lalín y O Corpiño, y la del Cristo y la Virgen de los Dolores en Silleda a partir de las 20.00 horas.

El Sábado Santo (4 de abril) se dedicará al Santo Rosario (10.00 horas en Lalín y 12.00 horas en el Santuario), celebrándose la Solemne Vigilia Pascual a las 21.00 horas en Lalín y O Corpiño, y a las 22.00 horas en Silleda. Finalmente, el Domingo de Pascua (5 de abril) festejará la Resurrección con misas y bendición del pan en Lalín (10.00, 12.00 y 19.00 horas), el Santuario (10.00, 12.00 y 18.00 horas) y Silleda a las 12.30 horas.

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Las celebraciones en Vila de Cruces comienzan el Domingo de Ramos a las 12.00 horas, seguidas del Jueves y Viernes Santo a las 19.00 horas, el Sábado Santo a las 21.00 horas y el Domingo de Pascua a las 12.00 horas. Por su parte, en Oirós, el Desenclavo tendrá lugar el Viernes Santo a las 12.00 horas.