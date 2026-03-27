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La Oficina do Retorno visita Lalín

La Oficina do Retorno visita Lalín |

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La oficina de asesoramiento a emigrantes retornados de la Xunta de Galicia recaló ayer en Lalín. El servicio informa sobre programas de apoyo al retorno, presta asistencia en trámites administrativos y ayuda en la búsqueda de empleo. Acudieron a la unidad móvil la tenienta de alcalde, Paz Pérez, y el concejal de Política Social, Avelino Souto.

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