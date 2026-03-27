Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios en el GobiernoHumanización AP-9Atacada jauría de perrosUVigo Misión a la LunaNoelia Castillo EutanasiaFerran JutglàRFEF apuesta Vigo Mundial
instagramlinkedin

Monólogo de David Perdomo en Lalín

El monologuista coruñés David Perdomo estará esta noche en Lalín para ofrecer uno de sus soliloquios. La actuación tendrá lugar en el Salón Teatro de la capital dezana a las 21.00 horas producida por Ainé. Perdomo es actor, cómico y guionista. Se formó en la escuela Casa Hamlet de A Coruña y completó su formación con maestros de la comedia internacional como Leo Bassi.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents