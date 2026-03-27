Monólogo de David Perdomo en Lalín
El monologuista coruñés David Perdomo estará esta noche en Lalín para ofrecer uno de sus soliloquios. La actuación tendrá lugar en el Salón Teatro de la capital dezana a las 21.00 horas producida por Ainé. Perdomo es actor, cómico y guionista. Se formó en la escuela Casa Hamlet de A Coruña y completó su formación con maestros de la comedia internacional como Leo Bassi.
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