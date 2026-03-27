Julio López se estrena en la oposición y evidencia sus diferencias con su anterior partido, Xuntos polo Noso Concello

«Tenso e cun ambiente moi áspero entre Luis Taboada e eu». Así define Julio López, exedil de Cultura y ex primer teniente de alcalde de Cruces, su primer pleno como concejal no adscrito, tras abandonar el gobierno de Xuntos el 1 de febrero. Con la marcha de López, Xuntos se queda con cinco concejales frente a ocho de la oposición. Si ya antes PP, Bloque y Nova Alternativa exigían más diálogo previo a la hora de plantear obras o proyectos, ahora López también se suma a esa demanda para poder llegar a acuerdos.

Por eso toda la oposición tumbó el Plan Económico Financiero, un plan de ajuste con el que Xuntos tendrá que corregir un desfase de gastos de más de 300.000 euros. Los cuatro portavoces coinciden en que el concello está saneado, sí, pero hay una mala gestión. «O remanente de tesourería, de 2,4 millóns, xa o había hai tres anos. Xuntos queimou case a metade dun crédito, 500.000 de 1,2 millóns, en mercar un camión de bacheo, outro do lixo, unha furgoneta e remolques. Había outras cousas, como unha furgoneta adaptada, que lles impedimos mercar» en aras de ese ahorro que ahora precisa el Concello, indica el portavoz del BNG, Álex Fiúza, que recuerda que si Xuntos adquiriese estos vehículos en dos años, y no en uno, sí cumpliría la regla de gasto.

Xuntos disponía de tres meses para aprobar y remitir ese plan de ajuste. Ahora le quedan dos. Desde la Alcaldía, Luis Taboada confirma que sí hay tiempo para elaborar un plan B. Tanto para el BNG como para el PP y Nova Alternativa la solución no pasa por vender los inmuebles heredados de Vidal Fuentes Peláez. «Insisto en que ten que haber un axuste distinto, un axuste nos gastos», en lugar de buscar ingresos, remarca el portavoz de NA, Manuel Souto. Los populares, en este sentido, insisten en que este plan de ajuste tiene una «credibilidade escasa, porque se apoia en previsións de venta de bens municipais sen informes de valoración». En este sentido, Xuntos apuntó días atrás que por el momento no son precisos esos informes. Eso sí, calcula que si años atrás los inmuebles de Valladolid y podían valer 109.000 euros, ahora llegarían a los 347.000, a pesar de que los inquilinos pagan una renta de 50 euros al mes, como recuerda Fiúza.

Para el alcalde, Luis Taboada, la valoración sí es ajustada por la zona en que se asientan esas construcciones, e incide en que es idóneo que el Concello venda estos inmuebles «porque hai moitos inquilinos que queren adquirilos, e podes subirlles o aluguer, é certo, pero se llelo incrementas, algúns inquilinos poden pedirlle ao Concello que lle acometa reformas nas vivendas».

Sobre la moción para un programa de natalidad defendida por el PP, Xuntos argumentó la necesidad de un informe económico para calcular la cuantía de las ayudas y el Bloque animó a forzar a la Xunta a auymentar las ayudas a concellos de menos de 5.000 habitantes. López admitió que la ponlación estaba mermando.

También tumbó la oposición la subida de los salarios de Noemí Lois y de Juan Carlos Rodríguez, que desde el 2 de febrero se repartieron las cinco dedicaciones de López, cuyo sueldo neto «era de 1.300 euros, non de 2.100 como indicou o Concello. Esa cuantía posiblemente era o que lle custaba o meu cargo, coas cuotas á Seguridade Social incluidas», aclara el concejal. López votó en contra porque entiende que sus dos excompañeros aún no han tenido tiempo de demostrar avances en sus nuevas áreas. Manuel Souto también considera que esa subida puede postergarse «e que o que se está pagando é o tempo de dedicación, que é o mesmo que tiñan antes». Para el PP es una incoherencia que se intente aplicar un plan de ajuste y al mismo tiempo se pretenda esa subida de dedicaciones.

Taboada: «Se a Xunta asumise o SAF, cumpríamos a regra de gasto»

Taboada señala que uno de los desembolsos que motivaron el incumplimiento de la regla de gasto fue la aportación de 311.000 euros al Servizo de Axuda no Fogar. «Se os asumise a Xunta, xa cumpríamos a regla de gasto», recalca, e insiste en que el Concello tiene 2,4 millones de remanentes que, tras la compra de maquinaria, seguirá siendo aún considerable, de 1,3 millones de euros.

Por último, Nova Alternativa presentó una moción para adaptar las normas subsidiarias y flexibilizarlas en caso de construcciones que no afecten a patrimonio cultural ni ambiental. La propuesta quedó aprobada por la corporación. En ruegos y preguntas, el BNG pidió que los plenos vuelvan a emitirse a través de Youtube (ahora están disponibles a través de una plataforma de la Diputación) y solicitó explicaciones sobre la visita, semanas atrás, del gerente del Sergas al centro de salud. Taboada confirmó que el Concello y la Xunta tienen que cofinanciar el cambio de la cubierta.