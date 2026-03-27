El IES Colmeiro se une a un plan para reforzar el bienestar emocional

El IES Pintor Colmeiro, de Silleda, se ha incorporado al programa EnPlan Ben para reforzar el apoyo emocional al alumnado y trabajar la salud mental en la comunidad educativa. La iniciativa incluye talleres dirigidos a estudiantes y profesorado sobre bienestar emocional y prevención, además de una sesión formativa para las familias con herramientas de acompañamiento desde el hogar. Esta actividad para padres y madres se celebrará el 21 de abril, de 16.00 a 18.00 horas.