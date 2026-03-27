El IES Colmeiro se une a un plan para reforzar el bienestar emocional
El IES Pintor Colmeiro, de Silleda, se ha incorporado al programa EnPlan Ben para reforzar el apoyo emocional al alumnado y trabajar la salud mental en la comunidad educativa. La iniciativa incluye talleres dirigidos a estudiantes y profesorado sobre bienestar emocional y prevención, además de una sesión formativa para las familias con herramientas de acompañamiento desde el hogar. Esta actividad para padres y madres se celebrará el 21 de abril, de 16.00 a 18.00 horas.
- El centro de salud Nicolás Peña prevé cerrar sus puertas el viernes 10 de abril
- Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal
- Las patronales del metal de Pontevedra proponen un aumento salarial del 12% a cambio de un convenio de cuatro años
- El Puerto de Vigo pega otro acelerón en Bouzas y arrebata a Barcelona el liderato estatal en movimiento de vehículos
- Davila 21/03/2026
- Herida una mujer de 72 años en Tomiño tras ser atacada por una decena de perros
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- Sanxenxo, epicentro de la música latina en Galicia: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona actuarán en Baltar