Salud
Formación sobre bienestar y conexión personal en A Estrada
redacción
La Finca da Condesa, en Piñeiro, en la parroquia estradense de Ribeira, acogerá una serie de actividades al aire libre, danza, escritura contemplativa y experiencias sensoriales. Están organizadas por Yanua que es un espacio que une terapia y naturaleza para impulsar el bienestar y la conexión personal.
El 4 de abril se celebrarán diferentes dinámicas orientadas al desarrollo personal como un despertar sensorial en el bosque, círculos de palabra, danza consciente y baño de sonido con opciones de alojamiento y desayuno y comida saludable para los parcipantes.
La programación del próximo mes dará continuidad a encuentros de escritura contemplativa y baños de bosque el 12 de abril y 10 de mayo. Se ofertará un espacio de autoindagación desde la escritura y paseos por la naturaleza.
El 18 de abril el profesor de danza Carlos Conde impartirá una jornada dedicada al butoh en Santa Mariña da Ribeira, en A Estrada. Esta disciplina, originada en Japón tras la posguerra, explora lo primitivo, lo interno y lo invisible a través del movimiento. Conde cuenta con formación junto a reconocidos maestros internacionales y una amplia trayectoria en este estilo de danza contemporánea.
Las personas interesadas en participar deberán reservar plaza en alguno de estos espacios a través del 671207460 o 600094003.
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