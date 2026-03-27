A Estrada acolle a presentación do novo número da Revista Galega de Educación

A Casa das Letras da Estrada acolleu a presentación do número 93 da Revista Galega de Educación. Unha publicación centrada neste volume na radio escolar. Participaron o alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, a directora da RGE, Ana Parada, Pilar Bernárdez, de «O Recuncho da Lingua», Esteban Folgar, docente da emisora do IES Antón Losada Diéguez e Pablo García «Chichas», da Asociación Medios en Galego.