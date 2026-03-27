Educación
A Estrada acolle a presentación do novo número da Revista Galega de Educación
A Casa das Letras da Estrada acolleu a presentación do número 93 da Revista Galega de Educación. Unha publicación centrada neste volume na radio escolar. Participaron o alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, a directora da RGE, Ana Parada, Pilar Bernárdez, de «O Recuncho da Lingua», Esteban Folgar, docente da emisora do IES Antón Losada Diéguez e Pablo García «Chichas», da Asociación Medios en Galego.
- El centro de salud Nicolás Peña prevé cerrar sus puertas el viernes 10 de abril
- Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal
- Las patronales del metal de Pontevedra proponen un aumento salarial del 12% a cambio de un convenio de cuatro años
- El Puerto de Vigo pega otro acelerón en Bouzas y arrebata a Barcelona el liderato estatal en movimiento de vehículos
- Davila 21/03/2026
- Herida una mujer de 72 años en Tomiño tras ser atacada por una decena de perros
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- Sanxenxo, epicentro de la música latina en Galicia: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona actuarán en Baltar