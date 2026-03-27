El encuentro de batucada llenará mañana las calles de A Estrada

A Estrada acogerá mañana el segundo encuentro de batucada ‘Percustrata’. Comenzará a la las 11 horas y está prevista la realización del primer taller de batucada en la Praza da Constitución a cargo de Allison Adesida. A partir de las 17 horas la percusión llenará las plazas más céntricas del centro con la participación de Tambukda, Vilatuke, Axé Bahía, Latexo Percusión, Escola Latexo, Percucar, Perqtores y Boa Vibra. Celebrarán también un desfile con el macrobloco de todos los participantes por la calle Calvo Sotelo. La organización estima que el número de participantes podría llegar a los 300. El remate en la plaza del ayuntamiento con exhibiciones y un DJ.