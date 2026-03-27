David Bustamante encabezará las fiestas de San Paio 2026 en A Estrada el jueves 27 de junio

David Bustamante actuará en A Estrada el jueves 27 de junio. Es el cabeza de cartel de las fiestas San Paio 2026 que se celebrarán del 24 al 28 de junioAdemás del cantante de San Vicente de la Barquera, conocido por su participación en la primera edición de Operación Triunfo en 2001, el cartel se completa con la actuación de los gallegos 9Louro y Baiuca el jueves 25 y la orquesta Panorama y Ortiga el viernes 26.En próximas fechas sabremos el resto del programa y actividades que se desarrollarán durante las fiestas patronales.

La comisión hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para que hagan sus aportaciones económicas. A partir del mes de mayo, previsiblemente los miércoles y sábados, coincidiendo con los mercados semanales, colocarán una carpa en la calle Calvo Sotelo. Allí los vecinos y vecinas podrán hacer efectiva su colaboración.