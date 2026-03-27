Crespo elogia a Vilariño en su adiós: «É un político de raza»

La dimisión de Francisco Vilariño como concejal del BNG deja otro relevo en la oposición de Lalín y propicia, además, un reconocimiento poco habitual por parte del alcalde. José Crespo aprovechó una entrevista en una radio local para subrayar la talla política del edil saliente, al que situó entre los nombres más sólidos del salón de plenos en los últimos años.

Crespo enmarcó la salida de Vilariño en una corporación marcada por los cambios en la oposición. «Moitos cambios, todos eles na oposición», resumió, antes de defender que cada concejal «decide o que quere facer coa súa acta e é moi respectable».

Lejos del choque partidista, el regidor puso el foco en la experiencia del nacionalista y en su conocimiento de la política municipal. «Paco Vilariño é unha persoa moi instruída no que toca á política local. É un coñecedor coma ninguén de como funciona o mundo local», afirmó. También le reconoció haber estado «á altura» en asuntos clave para Lalín, pese a las lógicas diferencias entre gobierno y oposición.

El alcalde incluso fue más allá y lo definió como uno de los mejores concejales que ha tenido enfrente. «Foi un dos bos concelleiros que houbo na oposición, que sabía o que se traía entre mans», dijo. Y abundó en esa idea con otra valoración rotunda: «É un político de raza a nivel local».

Crespo no ocultó que los debates con Vilariño fueron duros y a veces incómodos. Recordó incluso alguna expulsión del pleno, si bien dejó claro que eso no empañó la relación personal entre ambos. «Non teño mala relación con el para nada», señaló, insistiendo en que Lalín mantiene una convivencia política «razoablemente normal ou normalizado».

Noticias relacionadas

En ese repaso a la oposición local, el alcalde también citó al socialista Cristóbal Fernández Vázquez, al que colocó al mismo nivel que Vilariño por su preparación en los debates. «Eu se tivera que recordar dous opositores meus que puidera dicir que coñecer o que traen entre mans mencionaría fundamentalmente a dous: a Cristóbal Fernández Vázquez e a Paco Vilariño», sostuvo. A Rafael Cuiña lo situó «noutro estadio» por su etapa como alcalde.