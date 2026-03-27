Maquinaria
CLAAS reúne a 1.200 ganaderos en Lalín
La jornada de puertas abiertas de TLM en A Veiga reunió a más de 1.200 ganaderos y clientes de CLAAS llegados de toda Galicia, en una demostración de campo en la que la maquinaria fue la gran protagonista. Los asistentes pudieron ver en acción equipos para toda la cadena de recolección de forraje, con especial atención a la serie Jaguar 1000 y a los tractores Axion 9 y Arion. Profesionales y visitantes compartieron impresiones y comprobaron sobre el terreno el rendimiento de unas máquinas que centraron una cita que combinó tecnología, negocio y ambiente festivo.
- El centro de salud Nicolás Peña prevé cerrar sus puertas el viernes 10 de abril
- Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal
- Las patronales del metal de Pontevedra proponen un aumento salarial del 12% a cambio de un convenio de cuatro años
- El Puerto de Vigo pega otro acelerón en Bouzas y arrebata a Barcelona el liderato estatal en movimiento de vehículos
- Davila 21/03/2026
- Herida una mujer de 72 años en Tomiño tras ser atacada por una decena de perros
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- Sanxenxo, epicentro de la música latina en Galicia: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona actuarán en Baltar