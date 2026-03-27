CLAAS reúne a 1.200 ganaderos en Lalín

La jornada de puertas abiertas de TLM en A Veiga reunió a más de 1.200 ganaderos y clientes de CLAAS llegados de toda Galicia, en una demostración de campo en la que la maquinaria fue la gran protagonista. Los asistentes pudieron ver en acción equipos para toda la cadena de recolección de forraje, con especial atención a la serie Jaguar 1000 y a los tractores Axion 9 y Arion. Profesionales y visitantes compartieron impresiones y comprobaron sobre el terreno el rendimiento de unas máquinas que centraron una cita que combinó tecnología, negocio y ambiente festivo.