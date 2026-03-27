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El CEIP Pérez Viondi dona alimentos para Cáritas

O CEIP Pérez Viondi recaudó alimentos que han donado Cáritas A Estrada. Lo han hecho através de la celebración de una ruta solidaria. Fueron los alumnos de 5º de primaria los encargadas de la organización de las etapas de la ruta por edades de los participantes. También se ocuparon de la fotografía, vídeo, cartelería, photocall e incluso guiaron a los distintos grupos. Participó todo el alumnado y profesorado sumando más de 300 personas. Es una actividad, aplazada desde enero, impulsada desde el departamento de Educación Física para celebrar el Día de la Paz.

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