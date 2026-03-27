La biomasa es ya la fuente de energía de 218.000 hogares en Galicia

Las ferias Enerxétika y ExpoMunicipal llegaron este jueves a su ecuador con varias ponencias y foros, de cuya inauguración se encargaron representantes de la Xunta. Así, en Enerxétika tanto el director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, como su homóloga de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, destacaron la implicación de la industria gallega en la transición hacia una economía verde y sostenible.

Fernández Vila intervino en el VI Foro da Biomasa de Galicia, indicando que el empleo de esta materia orgánica en la comunidad está en porcentajes más elevados que en el resto de España: hay 218.000 hogares que ya la emplean como fuente de energía; así como 96 de 1.893 colegios y 63 de 292 residencias de personas mayores.

Luisa Piñeiro, por su parte, puso en valor las agrupaciones forestales de gestión conjunta que creó la Xunta para promover la rentabilidad de la actividad silvícola. Durante su intervención en una mesa redonda sobre el aprovechamiento de las masas forestales, Piñeiro recordó que el gobierno autonómico destina 2,1 millones de euros este año y en 2027 para impulsar estas agrupaciones. Funcionan ya 24 entidades, con casi 5.000 hectáreas agrupadas. La intención es superar las 60 agrupaciones y rebasar las 7.000 hectáreas.

En cuanto a ExpoMunicipal 2026, la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, participó en unas jornadas técnicas en las que explicó las ayudas de su departamento. Tal y como ya anunció el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, en la inauguración del miércoles, una nueva orden de 1 millón de euros permitirá a los concellos de menos de 30.000 habitantes adquirir maquinaria para la prevención de incendios forestales. Prieto apunta que la cuantía adicional del Fondo de Cooperación Local (FCL) para proyectos estratégicos pasa de los 8,5 a los 10 millones de euros, para fomentar la economía y la industria pero también para transformar sectores como el turismo, el deporte o el medio ambiente. Además, el Fondo de Compensación Ambiental, con 11,2 millones de euros, apoyará acciones a favor de la biodiversidad o la eficiencia energética.

Natalia Prieto, durante su intervención en ExpoMunicipal.

Prieto mencionó otras líneas que se publicarán en próximas jornadas, como la orden de infraestructuras de uso público para reformar instalaciones municipales o una convocatoria con 145.000 euros para contratar auxiliares de policía local en municipios turísticos durante el verano.