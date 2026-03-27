Ajo Band ofrece un concierto mañana en el Casino de Lalín

El prestigioso combo asturiano Ajo Band, con su líder Santiago Gutiérrez a la cabeza, homenajeará mañana sábado en el Casino de Lalín a la cultura tradicional del principado a través de los siete temas que componen «Puxa», su último trabajo discográfico. El concierto de la banda astur dará comienzo a las 21.00 horas en la céntrica sociedad de la capital dezana.