Ajo Band ofrece un concierto mañana en el Casino de Lalín
El prestigioso combo asturiano Ajo Band, con su líder Santiago Gutiérrez a la cabeza, homenajeará mañana sábado en el Casino de Lalín a la cultura tradicional del principado a través de los siete temas que componen «Puxa», su último trabajo discográfico. El concierto de la banda astur dará comienzo a las 21.00 horas en la céntrica sociedad de la capital dezana.
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