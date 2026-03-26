Emprendimiento
El Work Cocido reunirá el 10 de abril talento, ideas y vivencias de seis ponentes
Redacción
Lalín se convertirá el 10 de abril en punto de encuentro del emprendimiento con el V Work Cocido, que arrancará a las 10.00 horas en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero. Bajo el lema ‘Trayectorias de vida: proyectos que inspiran’, reunirá a profesionales de distintos ámbitos con el objetivo de ofrecer una mirada cercana y real sobre la creación y evolución de iniciativas propias.
La quinta edición contará con la participación de Sheila Patricia, artista y productora cultural; Fran Cañotas, presentador de Televisión de Galicia; Begoña Vázquez, chef y empresaria; Patricia Galego, empresaria en el ámbito de la biococina; Eva López, responsable del programa Woman Emprende de la Universidade de Santiago de Compostela, y Ramiro Mejuto, gerente de Megodeza. Compartirán sus trayectorias personales y profesionales en una jornada centrada en la experiencia, la pasión y el compromiso como motores del emprendimiento.
El V Work Cocido se consolida así como un espacio de encuentro entre talento, ideas y vivencias, en el que se exploran distintas formas de construir un camino profesional desde perspectivas diversas.
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