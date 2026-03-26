Silleda flexibiliza el reglamento de su vivero empresarial

El Concello de Silleda llevará al pleno ordinario de este viernes una propuesta para modificar de forma puntual los artículos X y XI del Regulamento de Réxime Interior do Viveiro de Empresas con el objetivo de adaptar su funcionamiento a la realidad actual y optimizar el aprovechamiento de los espacios disponibles.

La iniciativa parte de la experiencia acumulada en la gestión de esta infraestructura municipal y de la evolución de las necesidades de las personas usuarias. El gobierno plantea introducir cambios que permitan dotar de mayor flexibilidad al régimen de uso, aunque manteniendo en todo momento la prioridad para los proyectos empresariales de nueva creación.

Entre las principales novedades figura la posibilidad de que, de manera excepcional y siempre que haya espacios libres, puedan acceder al vivero empresas o trabajadores autónomos ya constituidos, sin límite de antigüedad. Esta ocupación quedará supeditada, en cualquier caso, a la preferencia de los proyectos emprendedores y de las empresas con una antigüedad máxima de dos años.

La modificación también contempla que las empresas que superen el plazo máximo de permanencia puedan continuar provisionalmente en las instalaciones mientras no exista demanda de otros proyectos que sí cumplan los requisitos de acceso. Además, se establece un sistema de prioridad para liberar despachos cuando entren nuevas solicitudes admitidas y no queden espacios vacantes.

En ese criterio de prioridad podrá valorarse el grado de uso efectivo del espacio asignado, favoreciendo la permanencia de aquellas empresas que acrediten una mayor utilización y actividad en las instalaciones. Si se presentan nuevas solicitudes y no hay despachos disponibles, el orden de salida comenzará por las empresas o autónomos que no justifiquen un uso efectivo del espacio, seguirá por quienes no tengan la consideración de proyecto de nueva creación y, en tercer lugar, por quienes hayan superado el tiempo máximo fijado.

Consulta pública

El acuerdo que se elevará a la corporación incluye, asimismo, la apertura de un trámite de consulta pública previa, mediante su publicación en la sede electrónica y en la página web municipal, para recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones potencialmente afectadas por esta modificación normativa.

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El Viveiro de Empresas del Concello de Silleda, ubicado en el parque empresarial Área 33, está orientado a favorecer la creación, arranque y consolidación de nuevas iniciativas. El reglamento vigente ya incorpora la reciente habilitación de nuevos espacios, como un despacho individual y una sala de coworking, para responder al aumento de la demanda. El Concello tiene solicitada una subvención para dotar de mobiliario este último espacio.