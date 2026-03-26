De Silleda a Arteixo para convertir una imprenta en un refugio de yoga

Un lugar para habitar la calma. Bajo esta premisa nace Centro Enxebre, el nuevo estudio de yoga y pilates que ha abierto sus puertas en Arteixo este año. Su fundadora, la silledense de 29 años Nuria Iglesias Montoto, aterriza en el municipio con el firme propósito de mejorar el bienestar de sus vecinos y compartir una sabiduría forjada a través de años de práctica consciente.

La instructora, que atesora más de una década de experiencia, descubrió el yoga a través de las redes sociales. Le atraía y buscó información sobre él antes de anotarse a una clase. Su esterilla la acompañaría en sus siguientes destinos, hasta que decidió volar a la cuna del yoga en la India para formarse, continuando después por Nepal. «Fue un auténtico regalo», explicaba en 2020 a la edición dezana de FARO DE VIGO.

En su periplo inmersivo de seis meses por los países asiáticos perfeccionó su técnica. Allí conectó con las raíces de una disciplina que hoy es su pasión y su sustento. «Desde los 17 años supe que esta era mi vocación», confiesa Iglesias, que encontró en Arteixo el escenario ideal para su nuevo proyecto.

«Es el primer centro con máquinas de la localidad», destaca la emprendedora. Tras descubrir hace un par de años el potencial de los aparatos especializados, decidió integrarlos como pilar fundamental de su método. Según explica, estas herramientas son aliadas clave para potenciar el control, la movilidad y la fuerza funcional, unos servicios que todavía escasean en la oferta actual.

El estudio ocupa un espacio diseñado para el reencuentro con uno mismo. Un refugio donde detener el reloj y entrenar con atención plena. «Era una antigua imprenta que llevaba más de diez años en desuso. Al verla, sentí que estaba esperándome», relata emocionada. Hoy, ese local olvidado se ha transformado en un santuario con vistas a la naturaleza, marcando el inicio de su nueva etapa vital en la zona.

Este proyecto supone, además, una redención personal. Nuria Iglesias Montoto dirigió su propio estudio durante tres años en la localidad de Silleda, hasta que decidió mudarse para A Coruña. Eso sí, mantenía intacta la ambición de volver a crear un espacio desde cero.

Enxebre ofrece sesiones de lunes a viernes en grupos reducidos (máximo ocho personas) para garantizar una atención personalizada. Además de las clases regulares, el centro será sede de talleres y retiros espirituales, como el próximo encuentro Florecer, programado para los días 8, 9 y 10 de mayo.

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Con la intención de derribar barreras, la fundadora invita a los interesados a una primera sesión gratuita con acompañante, permitiendo una toma de contacto sin presiones. El programa, dirigido a un público de entre 20 y 60 años, promete beneficios tangibles en la postura y el alivio de dolencias, ofreciendo, sobre todo, un respiro necesario frente al frenesí cotidiano.