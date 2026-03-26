Arbolado
La Rúa do Areal estrena 39 liquidámbares
El Concello de Lalín renueva estos días el arbolado de la Rúa do Areal con la plantación de 39 liquidámbares, una especie elegida por su resistencia y valor ornamental. Tal como informó el concejal de Obras e Servizos, José Cuñarro Torres, vienen a sustituir a los anteriores ejemplares, robles americanos, que se secaron con el paso del tiempo. Además de mejorar la sostenibilidad del arbolado urbano, aportarán un mayor atractivo visual a la calle, especialmente en otoño. Durante las primeras semanas permanecerán en tierra descubierta para facilitar el riego y, una vez asentados, se colocará caucho alrededor de cada ejemplar.
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