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La Rúa do Areal estrena 39 liquidámbares

La Rúa do Areal estrena 39 liquidámbares | FIRMA DE FOTO

La Rúa do Areal estrena 39 liquidámbares | FIRMA DE FOTO

El Concello de Lalín renueva estos días el arbolado de la Rúa do Areal con la plantación de 39 liquidámbares, una especie elegida por su resistencia y valor ornamental. Tal como informó el concejal de Obras e Servizos, José Cuñarro Torres, vienen a sustituir a los anteriores ejemplares, robles americanos, que se secaron con el paso del tiempo. Además de mejorar la sostenibilidad del arbolado urbano, aportarán un mayor atractivo visual a la calle, especialmente en otoño. Durante las primeras semanas permanecerán en tierra descubierta para facilitar el riego y, una vez asentados, se colocará caucho alrededor de cada ejemplar.

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