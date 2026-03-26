Conservatorio
Roi Alfonso ofrece un concierto en el CMUS
La Semana das Artes del Conservatorio Municipal de A Estrada continúa. Uno de los eventos destacados fue el concierto de saxofón este martes del exalumno Roi Alfoso, acompañado a piano por Brais González. Asimismo, ayer el alumnado del Grao Profesional presentó «A Música Tradicional Galega a Través da Fotografía».
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