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Roi Alfonso ofrece un concierto en el CMUS

Roi Alfonso ofrece un concierto en el CMUS |

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La Semana das Artes del Conservatorio Municipal de A Estrada continúa. Uno de los eventos destacados fue el concierto de saxofón este martes del exalumno Roi Alfoso, acompañado a piano por Brais González. Asimismo, ayer el alumnado del Grao Profesional presentó «A Música Tradicional Galega a Través da Fotografía».

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