Roi Alfonso ofrece un concierto en el CMUS

La Semana das Artes del Conservatorio Municipal de A Estrada continúa. Uno de los eventos destacados fue el concierto de saxofón este martes del exalumno Roi Alfoso, acompañado a piano por Brais González. Asimismo, ayer el alumnado del Grao Profesional presentó «A Música Tradicional Galega a Través da Fotografía».