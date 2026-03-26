Plan de urbanismo
Reformas en la rotonda de la Avenida de Santiago
La policía local de A Estrada inició ayer las anunciadas reformas en el plan de urbanismo del casco urbano con la actuación que consideran prioritaria, la reforma de la rotonda que une la Avenida de Santiago, la Rúa da Cultura y la Rúa 100. Los cambios implican el traslado de la parada de autobús a un lugar más cómodo de la calle, el repintado de las líneas de seguridad de la rotonda y pasos de cebra y también el marcado de las plazas de aparcamiento de la Rúa 100 para facilitar la entrada a los parkings que hay en este punto.
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