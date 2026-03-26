PP y Bloque cargan contra el plan económico financiero de Xuntos

La corporación de Vila de Cruces celebra este viernes (10.00 horas) un pleno ordinario en el que votará la aprobación de un plan económico financiero (PEF) para este año y 2027. Igual que Silleda, Vila de Cruces dispone de remanentes pero no cumplió con la regla de gasto en 2025, al superar el límite en más de 300.000 euros.

En ese plan de ahorro el gobierno de Xuntos confía en obtener ingresos a través de la venta de varias propiedades que dejó en herencia Vidal Fuentes López. Las arcas municipales también ahorrarán dinero porque la Xunta subirá su aporte al Servizo de Axuda no Fogar a 4 euros la hora, lo que se traduce en un ahorro de 100.000 euros de fondos propios. Pero tras la salida de Julio López del grupo de gobierno y su paso al Grupo Mixto, Xuntos no elimina su salario, sino que lo reparte entre los otros tres ediles con dedicación: Noemí Lois pasa a cobrar una cuantía similar a la de Mireya Otero, 2.100 euros, y Juan Carlos Rodríguez sube a los 1.500.

Estas medidas desatan las críticas de los dos principales partidos de la oposición, el PP y el Bloque. El PP recuerda que el origen del plan económico financiero está «nunha modificación de crédito aprobada no seu momento para tirar do remanente de tesourería e incrementar o gasto sen control, unha decisión política que saiu adiante co apoio do goberno e coa abstención do BNG». Indice en «unha absoluta falta de coherencia e de responsabilidade, xa que mentres se leva ao Concello un plan de axuste, o Concello decide incrementarse os seus propios recursos, baseándose nun suposto incremento do traballo» tras el reparto de las dedicaciones que llevaba Julio López entre el resto de los ediles del gobierno municipal.

Sobre la venta de las propiedades de Vidal Fuentes, son tres viviendas en Valladolid, de las que dos están en ruinas y una tercera en una zona residencial. El portavoz del Bloque, Álex Fiúza, indica además que el Concello también heredó un garaje en Lalín, con un valor de 18.000 euros, y joyas por valor de 5.000. Además, en el propio casco urbano de Vila de Cruces, el Concello pondrá a la venta otro garaje, por 12.000 euros. «Esa herdanza xa tiña que ter sido vendida para reinvertir o diñeiro nun parque xerontolóxico e nun centro de día, que é moi demandado polos propios veciños», apunta el edil.

El PP ya adelanta que votará tanto en contra de la modificación del régimen de las dedicaciones del gobierno como del plan económico financiero. «Consideramos que este plan é unha auténtica tomadura de pelo, xa que no expediente non consta ningún informe de valoración dos bens mobles e inmobles que se pretenden vender, limitándose a unha simple proposta da Alcaldía», añaden los populares, que están a la espera de obtener autorización para consultar esos informes. Añade que «resulta pouco crible que se poida cumprir coa lei baseándose en previsións de venda de inmobles que non están debidamente valorados e cuxos importes non se corresponden coa realidade do mercado nin garanten a súa venta a curto prazo».

Ahorro energético

Para el PP, las medidas que tendría que contemplar Xuntos en este plan de ajuste pasan por «reducir gastos innecesarios, como os destinados a asesores de comunicación, absolutamente desproporcionados nun concello como o noso», amén de eliminar o reducir el asesoramiento jurídico externo o revisar el servicio de arquitectura, «polo que se están pagando preto de 2.400 euros mensuais a un profesional que acode cando lle parece». El PP apunta que también podría ahorrase en la mejora del alumbrado en lugar de continuos parches. En relación con el ahorro energético, recuerda que hace solo dos años se invirtieron 1,5 millones de euros, por lo que «carece de sentido que ahora se pretenda contratar a otra empresas para que diga cómo ahorrar energía».