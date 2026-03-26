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Las obras en Arrotea darán comienzo tras Semana Santa

Cubela visitando el punto de las obras.

Cubela visitando el punto de las obras.

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, visitó ayer el núcleo de Arrotea (Almofrei), donde se ejecutarán obras de recuperación para uso peatonal con una inversión de 732.900 euros del Plan Extra +Provincia. de la Diputación de Pontevedra. Los trabajos, a cargo de Construcciones, Obras y Viales, comenzarán tras la finalización de la Semana Santa y tendrán un plazo de ejecución de siete meses. De este modo, la actuación permitirá mejorar la accesibilidad, la seguridad vial y el uso peatonal.

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