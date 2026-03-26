Música moderna
El Obradoiro Carlos Barruso trae a David Berger, una eminencia del jazz
La big band local contará con una masterclass bajo la dirección del compositor neoyorkino y ofrecerá un concierto el domingo 19 de abril
El Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso de A Estrada se prepara para vivir una cita de primer nivel con la visita del compositor y director de jazz neoyorquino David Berger, quien ofrecerá una masterclass y dirigirá un concierto con la big band local el próximo 19 de abril a las 19.00 horas en el Teatro Principal. La propuesta incluirá un intenso trabajo previo de ensayos en los que se abordarán arreglos originales del propio Berger, centrados especialmente en el repertorio del swing y en la obra de referentes como Duke Ellington, una de las grandes especialidades del músico estadounidense. Como colofón, el público podrá disfrutar de un concierto con director invitado, con entradas a un precio de 10 euros.
Además, la organización avanzó que se habilitará próximamente un período de inscripción para aquellas personas interesadas en asistir como oyentes a los ensayos, lo que permitirá conocer de cerca el proceso de preparación de una big band bajo la batuta de un referente internacional.
El evento fue presentado ayer, y contó con la presencia de la concejala de Cultura, Lucía Seoane, así como de Manuel Castedo y Rubén Servide, en representación del Obradoiro. Fue precisamente Castedo quien explicó cómo surgió esta oportunidad: «Contactei con el en setembro, e aos vinte minutos de ler a mensaxe xa aceptara». «Para el é unha forma de manterse en contacto co mundo do jazz e as big bands».
Por su parte, Servide, encargado de dirigir los ensayos en coordinación con Berger hasta su llegada, subrayó la exigencia del reto: «É posiblemente o noso maior reto ata a data. Non só pola barreira do inglés, senón porque tocaremos temas con arranxos orixinais seus, polo que é un nivel ao que non estamos acostumados. Pero iso tamén é o que nos ilusiona, e forma parte de continuar co legado de Barruso, sempre intentando mellorar e chegar cada vez máis lonxe». Asimismo, Seoane destacó la fortuna de contar con eventos de esta categoría en un concello como A Estrada.
'Acoralados' juntará 80 voces sobre el escenario
Este no es el único evento que celebrará el Obradoiro Carlos Barruso el próximo mes de abril. De hecho, una semana antes, el domingo 12, también a las 19.00 horas, llevará al Teatro Principal el concierto Acoralados, dirigido por Ramón Bermejo, que reunirá sobre las tablas a unas 80 personas. Además del coro de la escuela local, también estarán el compostelano Coro Da-Ra y el noiés Cantaparanola.
El precio de este acto es de cinco euros y contará con un amplio y variado repertorio escogido expresamente por Bermejo, quien también asistió al acto de presentación ayer junto a Castedo, Servide y Seoane. El músico destacó la importancia de crear sinergias entre diferentes agrupaciones con iniciativas de estas características y también prometió un concierto con temas variados, alejados de las interpretaciones convencionales en coro.
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