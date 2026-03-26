Misa solemne de estreno en O Corpiño Pequeno

El Santuario de Nuestra Señora de O Corpiño, en Lalín, volvió a convertirse ayer en epicentro del fervor mariano con la celebración de la Fiesta de Invierno, conocida popularmente como «Corpiño Pequeno», que estuvo condicionada por un tiempo desapacible desde primera hora. La jornada, marcada por la devoción de centenares de feligreses que desafiaron la meteorología, contó con una nutrida asistencia de peregrinos llegados de diversos puntos de Galicia, destacando la presencia de dos autobuses llenos procedentes de Ourense y otros tantos de A Coruña, aunque este último no pudo demorar su estancia para la ceremonia principal que tuvo lugar a partir de las 12.00 horas. El acto religioso revistió un carácter histórico y profundamente emotivo al tratarse de la primera misa concelebrada de Jesús Ángel González, que tras su reciente ordenación ofreció una entrañable homilía destacada por su gran cercanía con los asistentes entre los que se encontraba su orgullosa madre.

Jesús Ángel González, ayer, durante la procesión del «Corpiño Pequeno». | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

El altar del santuario de Santa Baia de Losón presentó una imagen imponente con dieciséis sacerdotes oficiantes: Alejandro Asorey, Rodrigo Hurtado, Santiago Lillo, Luis Galego, José Antonio Salgado, Abraham Sánchez, Murilo Paiva Dantas, Nicolás Susena, José Manuel Penela, Cassio Selaimen Dalpiaz, Elías García, José Pérez, Salomón Andrés Nakhal, Jesús Ángel González, José Criado y José Catanga. Entre los presentes se encontraban también los cuatro seminaristas de la diócesis de Lugo, incluyendo al joven lalinense Daniel Pérez Pazos, así como la teniente de alcalde de Lalín, Paz Pérez. «Dani dio su testimonio el domingo en la misa. Le gustó mucho a los presentes, lo hizo muy bien, tanto que la gente aplaudió efusivamente», explicó Criado. La solemnidad de la jornada estuvo armonizada por el grupo de música tradicional «Sin ton nin son», culminando con el rito más esperado: cumpliendo con la tradición, los fieles pasaron por debajo del anda de la Virgen tras la misa solemne del mediodía para pedir protección, salud y la curación de enfermedades físicas o espirituales, renovando así su devoción antes de la gran romería de junio.