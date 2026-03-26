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Política social

Lalín refuerza la coordinación con sus asociaciones sociales

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El concejal de Política Social de Lalín, Avelino Souto, mantuvo este miércoles una reunión con asociaciones locales sin ánimo de lucro que colaboran con personas vulnerables y con discapacidad. El encuentro sirvió para analizar las bases de las subvenciones municipales, recoger propuestas de mejora y avanzar en nuevas fórmulas de difusión para dar mayor visibilidad al trabajo que desarrolla el tejido asociativo del municipio. Permitió detectar necesidades, reforzar la coordinación entre Concello y colectivos y abrir una vía de diálogo directo de cara a próximos ejercicios.

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