Lalín refuerza la coordinación con sus asociaciones sociales

El concejal de Política Social de Lalín, Avelino Souto, mantuvo este miércoles una reunión con asociaciones locales sin ánimo de lucro que colaboran con personas vulnerables y con discapacidad. El encuentro sirvió para analizar las bases de las subvenciones municipales, recoger propuestas de mejora y avanzar en nuevas fórmulas de difusión para dar mayor visibilidad al trabajo que desarrolla el tejido asociativo del municipio. Permitió detectar necesidades, reforzar la coordinación entre Concello y colectivos y abrir una vía de diálogo directo de cara a próximos ejercicios.