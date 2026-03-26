Lalín licita por 661.453 euros parques y jardines

El Concello de Lalín ha sacado a licitación el mantenimiento de parques y jardines con un presupuesto base de 661.453 euros para dos años (IVA incluído), cuantía que puede elevarse hasta 1,32 millones con las prórrogas previstas. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 29 de abril a las 10.00 horas.

Entre las mejoras puntuables figuran la actuación en la rotonda de la N-525 de Santiago, con hasta 13 puntos; la reparación de sistemas de riego, con 7; la plantación de 40 árboles, con 6; el mantenimiento y reposición de maceteros, con 5; la renovación del seto del polígono Lalín 2000, con 4; y el aporte de grava silícea y cáscara de pino, con 3 y 2 puntos, respectivamente. El precio ofertado sumará un máximo de 15 puntos.