Lalín ya cuenta en Prado con un nuevo refugio para los «buscadores de paz»

La multinacional Huttopia inauguró ayer su complejo de glamping «Caminos de Galicia» situado en la parroquia lalinense de Prado. El acto, que estuvo presentado por el periodista Gúmer Portas, contó con la asistencia de, entre otros, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el conselleiro Román Rodríguez, el presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, los alcaldes de Lalín y Silleda, José Crespo y Paula Fernández Pena, así como representantes de las corporaciones lalinenses y silledenses, miembros de la familia a la que le fue comprada la finca y representantes de la empresa promotora, con su CEO a la cabeza, Michel Durrieu, entre otras autoridades invitadas.

Interior de una de las estancias del camping de Huttopia en Prado. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, resaltó el compromiso firme del Gobierno autonómico con la diversificación de la oferta turística por todo el territorio y el impulso decidido de nuevos proyectos en el medio rural. Durante la inauguración del complejo Huttopia «Caminos de Galicia», Rueda señaló que esta nueva instalación y su entorno natural son un ejemplo claro «do que é Galicia Calidade» y representan perfectamente el tipo «das cousas que paga a pena apoiar» desde la administración. El titular del Gobierno gallego puso en valor el notable incremento de viajeros que eligen los campings para alojarse durante su estancia en la comunidad, describiéndolo como una «forma de turismo que colle todo o bo que ten Galicia». En este sentido, los datos respaldan esta tendencia: de los cerca de 9 millones de turistas que llegaron a Galicia en 2025, unos 400.000 optaron por pernoctar en este tipo de establecimientos, lo que supone un crecimiento del 74% respecto a hace una década. Este auge se refleja especialmente en el geodestino Deza-Tabeirós, que fue el que más creció el pasado año en la comunidad tras recibir a cerca de 86.000 visitantes, un 120% más que el ejercicio anterior, según el mandatario autonómico.

Las cabañas están listas para ser utilizadas en el camping de Huttopia. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Por su parte, el presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, incidió en el gran impulso que este proyecto supone para la estrategia de descentralización, sostenibilidad e internacionalización que el gobierno provincial está implantando en los 61 municipios que integran el destino Rías Baixas. Tras realizar un amplio recorrido por las instalaciones del camping lalinense, situadas estratégicamente al pie del trazado del Camino de Santiago, López quiso reivindicar ante los presentes en el acto inaugural la viabilidad del emprendimiento en el interior. El mandatario provincial lanzó una reflexión abierta al preguntar: «pódese apostar por un rural con futuro?, pódese impulsar o destino de interior?, pódese emprender proxectos nunha comarca do reto demográfico?», a lo que él mismo respondió con contundencia afirmando que «o rural ten moitísimo futuro, só fai falta crer nel».

El alcalde de Lalín, José Crespo, destacó la inauguración del camping Huttopia Caminos de Galicia como un revulsivo turístico y económico, resultado de seis años de gestión tras la declaración de Interés Turístico Internacional de la Feira do Cocido. Crespo subrayó la importancia de integrar el turismo de naturaleza y gastronomía con emprendedores locales, señalando que este proyecto de lujo atraerá turismo internacional al Camino de Santiago y marcará una nueva etapa para la comarca.

Por último, Michel Durrieu reconoció que «es un placer estar aquí porque había que soñarlo, aunque de vez en cuando tuviera pesadillas con Pepe Crespo, pero las hemos pasado juntos y cuando lo visitamos juntos el primer día pensé que este es un sitio para hacer un Huttopia». El directivo de la multinacional propietaria del camping de Prado explicó que en el proceso inicial «lo primero era pensar que si se podía pasar aquí una buena noche y dormir bien. Yo viendo este paisaje no hay duda de que aquí se puede dormir bien». El segundo punto a tener en cuenta por la empresa promotora fue si «el lugar está en un destino turístico y Galicia es un destino turístico conocido mundialmente y no sólo por el Camino de Santiago, sino por sus playas, su interior y por todo», según Durrieu.

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El CEO de Huttopia agradeció también la predisposición mostrada por Xunta, Deputación y Concello de Lalín y el hecho de que trabajaran juntos para que «hiciéramos aquí una inversión muy importante de 6 millones de euros sin ninguna ayuda». Lo único que pidió Durrieu a los presentes es «reconocer que es algo especial con entre 15 y 25 empleados en temporada alta y un total de 70-80 puestos de trabajo creados».