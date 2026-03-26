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Incendio en Silleda y atropello en Vilatuxe

La habitación calcinada en A Bandeira

La habitación calcinada en A Bandeira / Cedida

R. D.

Los servicios de emergencia tuvieron que acudir ayer tarde a Silleda y Vilatuxe. En el caso de Trasdeza, fue por el incendio de una chimenea en una vivienda de A Bandeira. La única habitante del inmueble sufrió una crisis de ansiedad tras lo ocurrido. Y también ayer, en Vilatuxe, un ciclista fue atropellado por un vehículo. El herido se quejaba de una rodilla y fue trasladado al CHUS de Compostela.

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