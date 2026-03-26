Glamping
Huttopia inaugura esta mañana en Prado «Caminos de Galicia»
redacción
Lalín
La multinacional Huttopia inaugura oficialmente esta mañana su complejo de glamping Caminos de Galicia situado en la parroquia lalinense de Prado. El acto, que marca el inicio de la temporada con servicios plenos, cuenta con la asistencia de, entre otros, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el conselleiro Román Rodríguez y el presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López. Tras una fase previa, las instalaciones abren ahora para la campaña de primavera-verano.
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