El escaparate que muestra a los concellos un futuro más verde

¿Qué tienen en común una aplicación para reservar un aparcamiento cerrado de bicicletas en una ciudad, las aspas de un aerogenerador pintadas de un color distinto al blanco y un sistema que permite saber si disponemos de plaza libre en una área de autocaravanas con videovigilancia? Pues que apuestan por la explotación de recursos turísticos y naturales, pero con la mirada puesta en la sostenibilidad. Son cuestiones presentes en las empresas que participan desde este miércoles y hasta el viernes en las ferias ExpoMunicipal y Enerxétika, en Silleda. Las dos citas están muy enfocadas a ofrecer servicios a las administraciones y también a empresas que buscan un ahorro económico y, sobre todo, disponer de servicios con el mínimo impacto ambiental.

Visitantes en un puesto de maquinaria. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Hablábamos de áreas de autocaravanas. David Varela visita por primera vez ExpoMunicipal con su proyecto TripStop Áreas Camper. Desde Asturias, esta iniciativa permite consultar mediante una aplicación móvil zonas donde pernoctar en España, y la idea es extender el servicio a Portugal e Italia. «Ofrecemos a municipios y proveedores privados sistemas de automatización con barreras y cámaras de seguridad, y al usuario un servicio de acceso sin personal». Varela indica que la intención es que las autocaravanas no ocupen el mismo espacio durante demasiado tiempo al lado de la playa, por ejemplo. Son los propios municipios los que deben regular el tope de estancia, aunque la normativa gallega de turismo ya marca las pautas básicas. Y sí les interesa a los concellos este tipo de turismo, «porque dentro del turismo itinerante, los vehículos no cuestan menos de 60.000 euros, y hay un tipo de cliente de autocaravana que suele tener un gasto mayor que el de pisos turísticos. Numerosos pueblos de interior ta promueven este tipo de turismo para desestacionalizarlo. El 40% de autocaravanas entran en España entre octubre y mayo», indica.

David Varela, de TripStop. / | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Estos turistas de otros países de la UE buscan buen tiempo en temporada baja. Y ahora, con la mirada puesta ya en las vacaciones de verano, la firma sevillana Novality recala también por primera en Silleda con mobiliario urbano inteligente en el que destacan taquillas para utilizar en la playa, con diferentes tamaños según se precise guardar la sombrilla o solo la cartera. Una aplicación permite saber qué taquillas están libres. Es un producto destinado a las administraciones, para que los pongan al servicio de los ciudadanos, igual que los aparcamientos para bicicletas y patinetes eléctricos, con taquilla opaca y cerrada. Héctor López señala que la empresa, con estas iniciativas, está ya en 30 ciudades y municipios españoles, por el momento ninguno gallego. En las villas donde funcionan armarios de este tipo «no se produjo ningún tipo de robo» y disponen de cargador eléctrico. La apertura y cierre funciona también a través de una app para móvil, y suele ser gratis para el ciudadanos, para fomentar la movilidad sostenible. «Solo Las Rozas y Murcia capital cobran un euro», señala. Novality dispone además de un punto limpio en el que poder depositar desde aceite de cocina usado a pequeños electrodomésticos, con contenedores con sensor de llenado.

Héctor López, de Novality. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Barreras ultrasónicas

Sobre las taquillas para bicicletas podrían colocarse placas para energía solar. Esta renovable, junto a la biomasa, la eólica y la hidroeléctrica, están muy presentes en Enerxétika, la feria que ocupa el pabellón 1 y cuya entrada está presidida por el stand de la Fundación Naturgy. La entidad participa en esta quinta edición de la feria con el programa educativo ‘Enerxía con raíces. Xuntos damos enerxía ao futuro’.

Educadoras de Fundación Naturgy. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Una de las educadoras ambientales que participa en estos talleres con colegios e institutos, Carlota Paz, explica que la novedad de este año es el ‘Taller del trilema energético’, en el que los participantes analizan la sostenibilidad ambiental, la seguridad del suministro y la accesibilidad a la energía. La primera evalúa, por ejemplo, la descarbonización , la segunda analiza la disposición de distintas energías renovables y la tercera tiene en cuenta cuestiones como el bono social. Con un tablero y fichas con pistas, pueden descubrir en cuál de estos requisitos cumple más una región concreta. Un Cubo de Rubik completa esta formación práctica, igual que los paneles del stand donde podemos descubrir la responsabilidad medioambiental de Naturgy con medidas como la solución Fire Detection, una cámara con sensor que permite alertar a los sistemas de prevención de incendios, y que ya vigila en Ourense 430 kilómetros cuadrados. «Hay más medidas, como el pastoreo bajo los tendidos eléctricos, el pintado de las palas de los aerogeneradores, la repotenciación para reducir molinillos, barreras ultrasónicas en los ríos para dirigir a los peces y capturadores para que salten de un lado al otro» Paz recuerda además que las antiguas casetas de hidroeléctricas (como la de Belesar) que ya no son necesarias funcionan ahora como nidos de aves como refugio de reptiles.

Varios vehículos en Enerxétika. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Para los más pequeños hay otra opción para descubrir cómo se produce y se distribuye energía: a modo del antiguo Monopoly, un juego de mesa permite crear una ciudad con sus energías renovables. Y para todos, Naturgy nos recuerda que con un gesto tan sencillo como apagar la tele o la PlayStation en lugar de dejarlas en stand-by podemos ahorrar unos euros al mes, pero sobre todo nos desperdiciar también energía.

Diego Calvo: "Vimos a aprender e a manter o compromiso coa sustentabilidade"

Y es que la sostenibilidad tiene que ser ambiental, pero también económica. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, intervino en la inauguración de Enerxétika y ExpoMunicipal, recalcando que las dos citas, que ya se celebraron en las mismas jornadas en 2o24, «ofrecen unha oportunidade única para que empresas, administracións e profesionais intercambien experiencias e aproveiten as sinerxias que comparten estes sectores en ámbitos como a eficiencia enerxética, un dos eixos fundamentais para avanzar cara a concellos e empresas máis verdes, innovadores e sostibles, en liña cos obxectivos da Axenda 2030».

Por parte de la Xunta, avanza en sus deberes con el apoyo económico a casi un millar de proyectos en los distintos concellos y asociaciones de vecinos a través de la Dirección Xeral da Administración Local. «Ademais, a contía destinada aos concellos este ano por parte do goberno galego ascende a 670 millóns de euros, o que supón unha cifra histórica», remarcó. Estas ayudas se darán a conocer a través de un foro, e incluyen como novedad una nueva línea para comprar maquinaria para prevención de incendios a los concellos con menos de 30.000 habitantes. En relación también a ExpoMunicipal, apuntó que el avance de la Lei de Administración Local de Galicia adaptará el marco normativo a la realidad actual, clarificando qué competencias son de los ayuntamientos e impulsando fórmulas innovadoras de cooperación municipal, entre otras cuestiones.

Una zona de ocio. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Y su ExpoMunicipal permite conocer implantaciones que funcionan en otros municipios del país, sobre Enerxétika, el conselleiro de Presidencia hizo hincapié en que la eficiencia energética preocupa a toda la administración. «Vimos a estas feiras a aprender, e a manter ese compromiso coa sustentabilidade», a través de foros y charlas, amén de los stands.

También intervinieron la alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, y el diputado provincial de Desenvolvemento Rural, Jorge Cubela. La regidora indicó que la transición energética «pasa polas decisións que tomamos cada día nos concellos», y apeló a la unión de las administraciones a la hora de impulsar ferias cono estas que «son lugares onde atopármonos. Aquí do que se fala é de cómo facer mellor o noso traballo». Cubela, por su parte, incidió en la referencia que suponen estas dos ferias a nivel provincial y gallego. Apeló también a ese espacio de encuentro para afrontar los retos de la transición energética, la gestión pública. Y mMencionó el compromiso de la Diputación de Pontevedra con sus ayuntamientos para superar estas y otras metas.