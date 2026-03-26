‘Doces merendas’ con un sorteo final de una estancia en balneario

El Centro Social de Mayores de Silleda ha puesto en marcha ‘Doces merendas’, una iniciativa para fomentar la convivencia y la participación entre las personas usuarias. Consiste en una merienda sorpresa al mes durante el fin de semana, abierta a los asistentes. La primera cita ya se celebró con buena acogida y la actividad continuará de abril a diciembre. Las personas participantes reciben un cartón que sella cada asistencia y quienes sumen entre ocho y nueve participaciones entrarán en el sorteo de un premio: una estancia de fin de semana en un balneario a comienzos del próximo año.