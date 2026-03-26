Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RFEF opta por VigoAmpliación Polígono BalaídosIrán rechaza propuesta de pazApartan a Luis VillaresFibromialgia a los 19Atacada jauría de perrosNoelia Castillo EutanasiaReconquista en Vigo
instagramlinkedin

Centro social dos Maiores

‘Doces merendas’ con un sorteo final de una estancia en balneario

La primera merienda se celebró con buena acogida.

La primera merienda se celebró con buena acogida.

El Centro Social de Mayores de Silleda ha puesto en marcha ‘Doces merendas’, una iniciativa para fomentar la convivencia y la participación entre las personas usuarias. Consiste en una merienda sorpresa al mes durante el fin de semana, abierta a los asistentes. La primera cita ya se celebró con buena acogida y la actividad continuará de abril a diciembre. Las personas participantes reciben un cartón que sella cada asistencia y quienes sumen entre ocho y nueve participaciones entrarán en el sorteo de un premio: una estancia de fin de semana en un balneario a comienzos del próximo año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents