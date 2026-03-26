Centro social dos Maiores
‘Doces merendas’ con un sorteo final de una estancia en balneario
El Centro Social de Mayores de Silleda ha puesto en marcha ‘Doces merendas’, una iniciativa para fomentar la convivencia y la participación entre las personas usuarias. Consiste en una merienda sorpresa al mes durante el fin de semana, abierta a los asistentes. La primera cita ya se celebró con buena acogida y la actividad continuará de abril a diciembre. Las personas participantes reciben un cartón que sella cada asistencia y quienes sumen entre ocho y nueve participaciones entrarán en el sorteo de un premio: una estancia de fin de semana en un balneario a comienzos del próximo año.
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