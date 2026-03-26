El Concello rehabilitará la terraza del centro de día, ahora sin uso

El Centro de Día de A Estrada, gestionada por Agadea, abrió ayer las puertas de sus instalaciones, en el primer piso del Novo Mercado, para celebrar su séptimo aniversario. La intención era dar a conocer al público general las actividades y funcionalidad del servicio, de cara a captar nuevos usuarios o simplemente reivindicar el papel social que desempeña. Durante la mañana, el alcalde, Gonzalo Louzao, acompañado de la concejala de Servizos Sociais, Amalia Goldar, y de la presidenta de la entidad, Isabel Gey, visitó a los usuarios y personal para conocer de primera mano sus rutinas.

En espacio exterior que van a rehabilitar. | BERNABÉ/ JAVIER LALÍN

Fue durante este encuentro donde los miembros del gobierno local anunciaron la próxima rehabilitación del espacio de la terraza exterior, para la que ya existe presupuesto de entre 3.000 a 5.000 euros y que se votará en el próximo pleno de abril. Según explicó Goldar, el objetivo es mejorar la seguridad de esta área descubierta, incorporando una barrera de metacrilato que se sume al pequeño muro de cemento que ya existe, y que por su baja estatura no resulta lo suficientemente seguro. Además, el ejecutivo también se plantea cambiar el suelo, aunque esta actuación e instalar una pequeña pérgola para dotar el patio de sombra.

Tras confirmar la actuación, Gey celebró la noticia, siendo este un reclamo reiterado de Agadea. Asimismo, la coordinadora del centro estradense, Sonia Castro, manifestó los beneficios de contar con un espacio al aire libre para los mayores, especialmente aquellos que provienen de áreas rurales. «Intentaremos crear un pequeño huerto o un jardín para que ellos puedan participar, ya que es algo que disfrutan mucho», compartió.

Después de celebrar el anuncio y de realizar un pequeño «tour» por las instalaciones, la comitiva se dirigió a la sala donde esperaban los verdaderos protagonistas: los mayores que cada día acuden a este centro.

Por supuesto, no bastaba con mirar y escuchar. Tanto el alcalde como Goldar y Gey fueron llamados a participar en las diferentes actividades que los usuarios realizan cada jornada. Desde practicar reflejos y movilidad con gafas de realidad virtual a circuitos de gimnasia, el programa fue extenso y variado.

Para rematar, y lo que realmente resulta importante de este tipo de jornadas de convivencia, no podían faltar los testimonios de algunas de las personas beneficiarias. Pilar, de 70 años, contó: «Día a día vaise un reforzando e vivindo o que se vive aquí, con todo tipo de exercicios, dende manualidades a ximnasia, ou indo de excursión, que tamén o facemos de vez en cando». «Para min é un lugar magnífico», finaliza. Ella lleva asistiendo al Centro de Día desde septiembre de 2025, y acude solo por las mañanas. Aunque reconoce que hay solo una cosa que no le gusta, que es ser la primera en llegar. Su hija, Cristina, que la acompañaba ayer como seguramente su madre hizo en muchas ocasiones para eventos escolares, también tuvo la oportunidad de compartir su experiencia como familiar: «Para nós foi un alivio. Ela acababa de saír do hospital, e víamos que viña contentísima. Notamos o efecto a todos os niveis, tanto física como mentalmente».

Cogió el testigo Esther, usuaria veterana, que expuso: «Estou moi contenta, vin nunha silla de rodas, sen mover as pernas, e agora non ando ben, pero deféndome. Non hai cousa mellor que isto». Su hija, Lucía, también estaba presente y añadió: «Para nós foi unha tranquilidade. Na casa tiña que estar soa, aquí está acompañada e coidada».

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Dentro de las nuevas inscripciones, Maruja, de 90 años, confesó: «Levo un mes aquí, e porque non sabía como era isto, se non nunca tería quedado soa na casa. O persoal é marabilloso, están sempre pendentes de nós e eu estou encantada». Su tocaya, también nueva en el centro, suscribió sus palabras: «Vin cando morreu o meu home, estaba sempre soa na casa e ao chegar o inverno polas tardes entrábame a depresión. Foi así como decidín vir, e non podo estar máis contenta con esta xente tan boa e marabillosa. Se por min fose xa quedaba aquí».