El Clube de Lectura de Lalín analiza la obra del coruñés Manuel Rivas

La Concejalía de Cultura de Lalín celebra hoy, a las 20.00 horas, una nueva sesión de su Clube de Lectura. La reunión tendrá lugar en el Museo Ramón Aller, un espacio que desde febrero se ha convertido en la sede oficial. En esta ocasión, los participantes comentarán la obra Vivir sen permiso e outras historias de Oeste, del escritor coruñés Manuel Rivas, recientemente galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas 2024. El libro es una colección de relatos situados en el territorio simbólico de Oeste, un mundo donde los personajes viven al límite de la moral, la ley y la propia supervivencia, y en el que resulta fácil reconocer cualquier pueblo de la Galicia marinera. Durante la sesión se abordarán temas centrales como la corrupción, el narcotráfico y la lucha despiadada por el poder. A través de personajes complejos con fuertes contradicciones, Rivas construye un universo narrativo donde la frontera entre lo legal y lo ilegal aparece constantemente difuminada. Cabe destacar que esta obra alcanzó una gran proyección popular gracias a su adaptación televisiva, centrada en la figura de Nemo Bandeira.

El club de lectura, que sigue sumando nuevos miembros en cada convocatoria, ya tiene programada su próxima lectura: Primavera con una esquina rota, de Mario Benedetti, una elección que consideran ideal para esta época del año y que busca seguir promoviendo el gusto por los libros entre los vecinos de Lalín.