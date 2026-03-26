El BNG solicita la renovación y la ampliación de los tablones informativos

El BNG de Silleda presenta una moción para recuperar y ampliar la red de tableros informativos de las parroquias, con el objetivo de mejorar la comunicación pública en el rural. La formación sostiene que muchos de estos paneles, empleados para avisos municipales y comunicaciones de interés general, están deteriorados y han perdido utilidad.

Según expone, en el municipio conviven distintos modelos de tableros, desde estructuras metálicas con el corcho muy dañado hasta paneles de madera con grapas acumuladas, piezas rotas y falta de conservación. A su juicio, esta situación resta eficacia a una herramienta que sigue siendo básica para buena parte de la vecindad, especialmente en las parroquias.

La moción plantea elaborar un inventario completo de la red actual, con la localización, tipología y estado de cada tablero. También propone un plan de puesta a punto con reposición del corcho, limpieza, restauración y reparación de los soportes dañados, además de un protocolo de mantenimiento periódico para evitar un nuevo deterioro.

Noticias relacionadas

La iniciativa incluye, asimismo, la instalación de nuevos tableros tanto en la villa como en aldeas que carecen de ellos. La portavoz municipal del Bloque, Erea Rey Presas, defiende la propuesta al asegurar que «a comunicación pública é un servizo esencial». Sostiene que es una actuación necesaria para reforzar la información de proximidad en todo el municipio.